Пранкер пробежался по полицейской машине на площади Восстания

Пранкер пробежался по полицейской машине на площади Восстания
Юноша запрыгнул на машину. Фото: topspb.tv

В центре Петербурга неизвестный пробежался по автомобилю полиции. Молодого человека задержали.

Инцидент произошел в пятницу, 16 октября, на площади Восстания. Неизвестный, видимо, решил пошутить.

На кадрах, опубликованных на сайте телеканала «Санкт-Петербург», видно, как человек переходит дорогу, а затем запрыгивает на капот служебной машины, перебирается на крышу и спрыгивает с багажника. Убегать от полицейского пришлось недолго, в итоге злоумышленника схватили.

Юношу догнали на площади у ТРК «Галерея».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пранкер может понести уголовную ответственность за срыв дистанционных уроков. Видео с розыгрышами он опубликовал на своем канале на видеохостинге Youtube.

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