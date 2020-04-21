Пранкер может понести уголовную ответственность за срыв дистанционных уроков

Его шутки не оценил Следственный комитет.

В интернете были опубликованы несколько видео, где некий Артур Амаев (именно так зовут блогера в социальной сети «Вконтакте»), который занимается проведением стримов и съемкой пранков, присоединился к дистанционным урокам школьников, где всячески подшучивал над ними и оскорблял. Также, он представлялся сотрудником Министерства Образования. Видео с розыгрышами пранкер опубликовал на своем канале на видеохостинге Youtube. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Петербургу.

В его действиях заметили состав преступления в рамках ч. 1 ст. 272 УК РФ — неправомерный доступ к компьютерной информации. Уголовное дело уже возбуждено.

Интернет-хулиган занимался срывом школьных занятий в Петербурге. Сейчас его розыском занимаются сотрудники СК РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК будет привлекать к ответственности школьников, издевающихся над учителями на дистанционном