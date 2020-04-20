СК будет привлекать к ответственности школьников, издевающихся над учителями на дистанционном обучении

СК будет привлекать к ответственности школьников, издевающихся над учителями на дистанционном обучении
Розыгрыши могут кончиться плохо. Фото: pixabay.com

Проверят и их родителей, которые допускают такое поведение своих детей.

В интернете начали появляться различные видеозаписи, связанные с учебным процессом на дистанционном обучении. На них фигурируют розыгрыши над преподавателями, а также откровенные издевательства. Такое поведение неприемлемо, поэтому Следственный комитет РФ будет проверять подобные случаи и выявлять участников деяний. Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

В условиях эпидемии, только дистанционное обучение продолжает позволять школьникам необходимые знания. При этом, учащиеся позволяют вести себя непонятным образом и оскорбляют учителей.

Данное поведение демонстрирует неуважение к окружающим и говорит о промахах в родительском воспитании. Более того, порой сами родители позволяют себе лишнего.

В случае выявления противоправных действий, участники подобных видео могут быть привлечены к реальной уголовной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские школьники получили более 7 тысяч планшетов для дистанционного обучения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дистанционное обучение оскорбления СК РФ учителя
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяный водитель подрался с инспектором ДПС во Всеволожске
Беглов поговорил с гендиректором «Ленэнерго» о работе электроэнергии в ...
На Ветеранов петербурженка зарезала мужа во время пьяной ссоры
В Госдуме обсудят права соседей на упавшие яблоки на дачных участках
Въезд в Петербург могут перекрыть блокопостами
СК будет привлекать к ответственности школьников, издевающихся над ...
В Петербурге управляющие организации скрыли информацию о своей деятельности
В Петербурге нашли немецкий боеприпас времен ВОВ в Химическом переулке