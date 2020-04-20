СК будет привлекать к ответственности школьников, издевающихся над учителями на дистанционном обучении

Проверят и их родителей, которые допускают такое поведение своих детей.

В интернете начали появляться различные видеозаписи, связанные с учебным процессом на дистанционном обучении. На них фигурируют розыгрыши над преподавателями, а также откровенные издевательства. Такое поведение неприемлемо, поэтому Следственный комитет РФ будет проверять подобные случаи и выявлять участников деяний. Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

В условиях эпидемии, только дистанционное обучение продолжает позволять школьникам необходимые знания. При этом, учащиеся позволяют вести себя непонятным образом и оскорбляют учителей.

Данное поведение демонстрирует неуважение к окружающим и говорит о промахах в родительском воспитании. Более того, порой сами родители позволяют себе лишнего.

В случае выявления противоправных действий, участники подобных видео могут быть привлечены к реальной уголовной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские школьники получили более 7 тысяч планшетов для дистанционного обучения.