На Приневской улице «выросли кучи мусора»

На Приневской улице &#171;выросли кучи мусора&#187;
Очевидец показал кучи мусора. Фото: vk.com/spb_today

Житель Петербурга заметил в Невском районе города горы мусора. По его словам, совсем недавно там не было свалки.

Об увиденном горожанин рассказал в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На опубликованных кадрах видно, что вдоль дороги выстроились кучи мусора.

«На Приневской улице выросли кучи мусора», — написал автор записи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы собрали 20 тонн мусора в девяти районах на осенних «чистых играх». Процесс сопровождается решением экологических загадок, поиском артефактов и другими развлекательными активностями.

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