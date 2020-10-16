На Приневской улице «выросли кучи мусора»

Житель Петербурга заметил в Невском районе города горы мусора. По его словам, совсем недавно там не было свалки.

Об увиденном горожанин рассказал в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На опубликованных кадрах видно, что вдоль дороги выстроились кучи мусора.

«На Приневской улице выросли кучи мусора», — написал автор записи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы собрали 20 тонн мусора в девяти районах на осенних «чистых играх». Процесс сопровождается решением экологических загадок, поиском артефактов и другими развлекательными активностями.