Петербуржцы собрали 20 тонн мусора в девяти районах на осенних «чистых играх»

Петербуржцы собрали 20 тонн мусора в девяти районах на осенних &#171;чистых играх&#187;
Собранные отходы утилизируют, часть из них отправляется на переработку. Фото: https://vk.com/clean_games

В субботу, 10 октября, в Северной столице прошел молодежный экологический турнир под названием «Осенний Кубок Чистоты».

Участники акции поделились на команды и заняли тринадцать точек в разных районах Петербурга, соревнуясь в сборе мусора. Процесс сопровождается решением экологических загадок, поиском артефактов и другими развлекательными активностями. За выполненные задания участники турнира получают баллы, а после уборки победителей награждают призами.

В этот раз к «Осеннему Кубку Чистоты» присоединились 1 145 человек. В общей сложности, им удалось собрать 1 740 мешков мусора, вес которых достиг 20,8 тонн. В прошлом году на осеннем мероприятии собрали 17 тонн отходов, а этим летом — практически 18 тонн.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирный фонд дикой природы представил расшифровку космоснимков экологической катастрофы на Камчатке

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
городские активисты мусор новости спб сбор мусора чистые игры экология


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Топ-менеджера банка «Траст» арестовали по делу о мошенничестве на ...
Кладоискатель из Выборга нашел женский перстень допетровской эпохи близ ...
В московских театрах могут ввести паспортный режим
Лера Кудрявцева напугала подписчиков, расплакавшись в прямом эфире
МИД РФ требует от Германии объяснений по делу Навального
Петербуржцы собрали 20 тонн мусора в девяти районах на осенних «чистых ...
В арт-пространстве «Третье место» на Литейном открылась ярмарка ...
Главный синоптик Петербурга спрогнозировал, когда в городе выпадет первый снег