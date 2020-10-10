Петербуржцы собрали 20 тонн мусора в девяти районах на осенних «чистых играх»

Собранные отходы утилизируют, часть из них отправляется на переработку. Фото: https://vk.com/clean_games

Собранные отходы утилизируют, часть из них отправляется на переработку. Фото: https://vk.com/clean_games

В субботу, 10 октября, в Северной столице прошел молодежный экологический турнир под названием «Осенний Кубок Чистоты».

Участники акции поделились на команды и заняли тринадцать точек в разных районах Петербурга, соревнуясь в сборе мусора. Процесс сопровождается решением экологических загадок, поиском артефактов и другими развлекательными активностями. За выполненные задания участники турнира получают баллы, а после уборки победителей награждают призами.

В этот раз к «Осеннему Кубку Чистоты» присоединились 1 145 человек. В общей сложности, им удалось собрать 1 740 мешков мусора, вес которых достиг 20,8 тонн. В прошлом году на осеннем мероприятии собрали 17 тонн отходов, а этим летом — практически 18 тонн.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирный фонд дикой природы представил расшифровку космоснимков экологической катастрофы на Камчатке