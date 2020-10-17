В Красногвардейском районе выявлено 19 квартир с массовым проживанием мигрантов

В Красногвардейском районе сотрудники полиции в рамках профилактического рейда проверили 3,5 тыс. квартиры. Выявлены нарушения миграционного законодательства.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России Санкт-Петербурга, в ходе проверки законности сдаваемых квартиры было выявлено 129 нарушений. Из них в 19 квартирах массово проживают иностранные жители. В итоге, 43 мигранта привлечены к административной ответственности.

Уточняется, что проверка осуществлялась в 57 жилых домах. В одном из них полиция заподозрила помещение, которое незаконно используется как хостел. Информация об этом предана в государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как живут мигранты в Петербурге во время пандемии коронавирусной инфекции. Многие из них не могут вернуться домой после закрытия границ.