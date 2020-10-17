В МИД ФРГ уверены, что строительство «Северного потока – 2» завершат

В МИД ФРГ уверены, что строительство «Северного потока – 2» завершат
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В МИД ФРГ считают, что «рано или поздно» газопровод «Северный поток – 2» будет завершен. Об этом заявил глава ведомства Хайко Масс.

По его словам, он уверен в окончании строительства. Впрочем, добавил он, сроки реализации проекта довольно размыты.

«Мы принимаем решения о нашей энергетической политике и энергоснабжении здесь, в Европе», — заметил он в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Ранее gazeta.spb.ru писала о шести сценариях для Германии для отказа от «Северного потока».

Среди них упоминался вариант, при котором Берлин надавит на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Управление горного надзора Штральзунда. Еще один способ – ждать, пока неправительственные организации в судах добиваются отмены строительства.

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