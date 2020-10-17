В Ленобласти вор обчистил дом сотрудника ритуальной компании на 2 млн рублей

Неизвестный захватил не только деньги, но и украшения.

В Ленинградской области вечером 15 октября в полицию обратился водитель ритуальной компании, заявивший о пропаже крупной суммы денег. Как стало известно gazeta.spb.ru, вор обчистил дом в деревне Озерки – он прихватил наличку и украшений на 2 миллиона рублей. Известно, что пропали золотые кольца, браслеты, колье, сережки.

Злоумышленник скрылся с места происшествия. В доме, правда, удалось найти следы обуви и пальцев рук. В отношении вора возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержан подозреваемый в разбойном нападении на ребенка. Общая сумма хищения составила 101 998 рублей.