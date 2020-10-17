Ольга Бузова обвинила в предвзятости судью Тарасову на «Ледниковом периоде»

Она считает, что ее можно прощать некоторые ошибки из-за неопытности.

Певица Ольга Бузова возмутилась из-за низких оценок от тренера Татьяны Тарасовой на шоу «Ледниковый период». Своим мнением она поделилась в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Артистка была уверена, что сможет освоить фигурное катание очень быстро, но потом поняла, насколько это сложно. Она отмечает, что все еще учится этому ремеслу и не понимает, почему ее оценивают так же строго, как и профессионалов.

Бузова добавила, что рада участвовать в проекте, так как это – «дело достойное». Она хочет продолжать бороться за победу, несмотря ни на что.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Маркони объяснил, зачем Бузову позвали на «Ледниковый период». Он заявил, что ее присутствие в шоу выгодно продюсерам программы.