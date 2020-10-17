На Тепловозном полицейские скрутили петербуржца

Что стало причиной задержания – пока что выяснить не удалось.

В Санкт-Петербурге накануне вечером, 17 октября, произошло задержание мужчины. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Горожане увидели, как мужчина, которого скрутили сотрудники правоохранительных органов, пытается вырваться. Автор поста отметил, что его хотели усадить в «новенький» «Солярис». Пользователи шутят, что задержанный не хотел участвовать в тест-драйве автомобиля, поэтому и сопротивлялся.

Что стало истинной причиной происходящего – пока выяснить не удалось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержан подозреваемый в разбойном нападении на ребенка. Задержанный дал признательные показания и сообщил о том, что все похищенное было сдано в ломбард.