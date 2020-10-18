Ольга Бузова попала в Книгу рекордов России

Ольга Бузова попала в Книгу рекордов России
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Певица получила сразу два сертификата.

Певица и телеведущая Ольга Бузова попала в Книгу рекордов России. Новостью звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте. Знаменитость призналась, что получила сразу два сертификата. Первый – за самое большое количество подписчиков в социальной сети, а второй – как самая влиятельная девушка с огромным количеством фанатов в Instagram.

Бузова поблагодарила своих поклонников за то поддержку, а также назвала своих подписчиков «своей самой большой семьей».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Netflix выкупил российский сериал «Эпидемия» за рекордную стоимость. «Эпидемия» заняла по числу просмотров четвертое место. На Netflix шоу из восьми серий стартовал 7 октября. Он вышел под названием To the lake.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
инстаграм книга рекордов россии ольга бузова


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ольга Бузова попала в Книгу рекордов России
Хрусталев из «Вечернего Урганта» признался в алкоголизме
Лобода рассказала, как себя чувствует после госпитализации
На Тепловозном полицейские скрутили петербуржца
Петросян отреагировал на новость о беременности Брухуновой
В Москве пошел первый мокрый снег
В Выборгском районе произошла смертельная авария: погиб один человек
Воля и Утяшева вышли в свет после слухов об измене шоумена