Ольга Бузова попала в Книгу рекордов России

Певица получила сразу два сертификата.

Певица и телеведущая Ольга Бузова попала в Книгу рекордов России. Новостью звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте. Знаменитость призналась, что получила сразу два сертификата. Первый – за самое большое количество подписчиков в социальной сети, а второй – как самая влиятельная девушка с огромным количеством фанатов в Instagram.

Бузова поблагодарила своих поклонников за то поддержку, а также назвала своих подписчиков «своей самой большой семьей».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Netflix выкупил российский сериал «Эпидемия» за рекордную стоимость. «Эпидемия» заняла по числу просмотров четвертое место. На Netflix шоу из восьми серий стартовал 7 октября. Он вышел под названием To the lake.