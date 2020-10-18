Китайские специалисты нашли живой коронавирус на упаковке замороженной рыбы

Коронавирус был найден на упаковке импортной замороженной трески в Циндао. Фото: pixabay

Коронавирус был найден на упаковке импортной замороженной трески в Циндао. Фото: pixabay

В Китае впервые был обнаружен живой коронавирус, который сумел сохраниться на упаковке замороженных продуктов в течение долгого времени.

Как сообщается на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая, коронавирус был найден на упаковке импортной замороженной трески в Циндао. При этом сохранность коронавируса позволила бы ему заразить человека.

Этот случай стал первым, когда специалисты вне лаборатории подтвердили, что коронавирус может храниться на поверхности в течение длительного времени при особых условиях.

Вместе с тем в Центре отметили, что в мире пока неизвестно ни одного случая, когда человек заражался в результате контакта с замороженными продуктами. Предполагается, что риск подобного заражения очень низкий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, почему коронавирус быстро распространяется в России.