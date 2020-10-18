Очевидцы вызвали скорую мальчику, найденному на крыше авто в Тихвине

Бригада скорой помощи госпитализировала юного жителя Тихвина, которого нашли на крыше припаркованного у дома автомобиля.

Все произошло вечером в субботу, 17 октября, в 3-м микрорайоне Тихвина. В одно из местных медучреждений был доставлен 15-летний школьник. Врачи заметили у него травмы, характерные для падения с высоты, сообщает 47news.

Очевидцы рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что нашли мальчика на припаркованном у дома автомобиле. Известно, что семья ребенка живет на четвертом этаже. Перед происшествием школьник поссорился с родителями.

Подростка воспитывают мать и отчим. Ранее в поле внимания правоохранителей семья не попадала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянка выбросила своих дочерей с третьего этажа. Саму мать доставили в больницу с ножевым ранением.