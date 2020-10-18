Россиянка выбросила своих дочерей с третьего этажа

Жительница Саратова выбросила своих дочерей из окна третьего этажа. Девочки пяти и восьми лет госпитализированы в тяжелом состоянии. Саму мать доставили в больницу с ножевым ранением.

Как сообщает Telegram-канале Life Shot, ссылаясь на источник в экстренных службах, женщина тяжело переживала развод с супругом и пила антидепрессанты. Семейная пара также не могла поделить имущество, что добавляло проблем обоим.

По данным источника, дедушка девочек, находящийся в квартире, смог предотвратить более печальный исход событий.

Соседка женщины рассказала в беседе с РЕН ТВ, что ее бывший супруг регулярно заезжал в гости после развода и гулял с девочками. По словам соседки, никто в семье не пил, а мать всегда была рядом с дочерьми — провожала в школу и на тренировки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в больницу на Декабристов доставлен ребенок, рожденный суррогатной матерью.