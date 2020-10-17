В больницу на Декабристов доставлен ребенок, рожденный суррогатной матерью

В больницу на Декабристов доставлен ребенок, рожденный суррогатной матерью
Ребенок доставлен в больницу. Фото: pixabay.com

В Калининском районе Санкт-Петербурга из многоквартирного дома госпитализирован младенец, рожденный суррогатной матерью 8 дней назад.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на правоохранительные органы, в полицию Калининского района поступила информация из детской больницы на Декабристов о том, что 16 октября в клинику доставлен ребенок, который был рожден 9 октября суррогатной матерью.

Уточняется, что малыш был доставлен в больницу после звонка няни 16 октября примерно в 12:00. Ухаживающая обратилась за помощью в полицию и органы опеки, так как ребенок себя плохо чувствовал.

В итоге, медики провели диагностирование и установили, что у младенца постгипоксическое состояние средней тяжести. Ребенок находится в больнице по настоящее время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге скончался ребенок, рожденный суррогатной матерью для родителей из Китая.

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