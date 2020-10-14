В Петербурге скончался ребенок, рожденный суррогатной матерью

В Среду, 14 октября, в Северной столице на Авиаконструкторов по неизвестной причине умер месячный ребенок по фамилии Ми.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, сообщение о смерти ребенка в Приморском районе Петербурга поступило дежурному 14 октября около 11:15. О том, что умер младенец, сообщила няня ребенка по номеру «112».

Отмечается, что предположительно младенец был из двойни, рожденной суррогатной матерью для родителей из Китая. Пандемия помешала им забрать малыша домой, поэтому хлопоты на себя взяла специально обученная няня. Первый ребенок умер 8 октября в Ленобласти.

На данный момент родители находятся за границей. На месте проишествия работает оперативно-следственная группа.

Кроме этого, в аппарате уполномоченного по правам ребенка сообщили, что информация о смерти месячного ребенка, уже поступила им от Ассоциации суррогатных агентств Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что под Всеволожском скончался ребенок при странных обстоятельствах.