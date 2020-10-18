Первый матч «Зенита» в Лиге Чемпионов обслужит судейская бригада Бенуа Бастьена

Первый матч «Зенита» в Лиге Чемпионов обслужит судейская бригада Бенуа Бастьена
Сердар Азмун и Малком. Фото: ФК "Зенит"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил список арбитров, которые проведут первую встречу петербургской команды «Зенит» в Лиге Чемпионов.

Сообщается, что матч первого тура группового этапа Лиги Чемпионов «Зенит» – «Брюгге», который состоится в Санкт-Петербурге 20 октября, обслужит бригада во главе с французским арбитром Бенуа Бастьеном. Его ассистентами выступят также французские специалисты Фредерик Хакетт и Карим Абед, который назначен резервным рефери.

Кроме этого, в бригаде есть второй ассистент из Израиля Рой Хассан, а также два арбитра видеопомощника – итальянцы Паоло Валери и Фабио Мареска.

Напомним, что матч пройдет в Северной столице 20 октября. Начало поединка в 19:55 по московскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футбольный клуб «Зенит» выиграл дома «Сочи» со счетом 3:1 в рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги.

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