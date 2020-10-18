Команда петербургского «Зенита» до 17-ти лет обыграла «Ростов» на выезде

Футбольный клуб "Зенит" до 17-ти лет. Фото: ФК "Зенит"

Футбольный клуб "Зенит" до 17-ти лет. Фото: ФК "Зенит"

В воскресенье, 18 октября футбольный клуб «Зенит» U-17 обыграл «Ростов» со счетом 1:4 в рамках шестого тура Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ-1). Команда из Северной столицы оторвалась от второго места на 5 очков.

Отмечается, что сине-бело-голубые открыли счет уже на первой минуте. Артем Комаров добил мяч в сетку после того, как Руслан Хайлоев попал в перекладину, не реализовав выход один на один с вратарем.

Спустя несколько минут «Зенит» удвоил преимущество. Артем Комаров оформил дубль, замкнув подачу с левого фланга.

Далее игрок петербургской команды Валерий Мурзаков увеличил преимущество сильным ударом из-за штрафной. При этом на 32-й минуте хозяева встречи «Ростов» отыграли один мяч.

Во втором тайме «Зенит» довел матч до победы, забив четвертый гол с пенальти. Отличился Артем Касимов.

«Зенит» U-17 занимает первую строчку после шести туров. В активе команды 18 очков, у ближайших соперников – 13.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» обыграл «Сочи» в рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги.