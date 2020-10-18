Андрей Рублев стал победителем международного турнира по теннису в Петербурге

В воскресенье, 18 октября, россиянин Андрей Рублев обыграл в финале международного турнира по теннису St. Petersburg Open-2020 хорвата Борна Чорича. Встреча длилась 1 час 39 минут.

Отметим, что игра завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу российского теннисиста. Андрей Рублев совершил в матче семь подач на вылет и также совершил одну двойную ошибку. Что касается игры хорвата, то на его счету четыре двойных ошибки, а также ни одного брейк-поинта.

Победа в данном турнире добавила в копилку трофеев Андрея Рублева за этот сезон уже четвертый титул. Тем более, что St. Petersburg Open-2020 – это первый в истории отечественного тенниса международный турнир категории АТР-500.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у соперников «Зенита» по первому туру группового этапа Лиги Чемпионов было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом.