Раскрыты способы «развода» покупателей автомобилей

Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал о главных ошибках при выборе автомобилей, а также объяснил, на что следует обращать внимание, выбирая машину.

По словам специалиста, одна из серьезных ошибок при покупке автомобиле – выбор машины с битым или ржавым кузовом, передает Ura.ru. Он подчеркнул, такой автомобиль в будущем потребует больших денежных вложений.

Еще один важный момент – состояние мотора, коробки передач и подвески. Важно понимать, что простая диагностика не покажет состояние двигателей и трансмиссии.

При покупке автомобиля в дилерском центре важно читать договор – важная информация нередко может писаться мелким шрифтом.

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