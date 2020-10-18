Эксперт поделилась способами блокировки звонков от мошенников

Эксперт поделилась способами блокировки звонков от мошенников
Звонки от мошенников можно заблокировать разными способами. Фото: pixabay

Есть несколько способов, чтобы лишить мошенников возможности дозвониться до пользователя.

О них рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.

По ее словам, заблокировать мошенников можно, изменив настройки в операционной системе. Как отметила специалист в беседе с агентством «Прайм», сегодня некоторые смартфоны обладают такой возможностью. В них предусматривается встроенная функция блокировки звонков от незнакомых номеров.

Кроме того, заблокировать звонки мошенников можно с помощью мобильных операторов, которые предоставляют подобные услуги. Помочь в этом могут и специальные приложения.

Ранее gazeta.spb.ru писала о способах обмана покупателей, которые выбирают автомобиль. Среди таких выделили – пункты в договорах с дилерскими центрами, которые прописываются мелким шрифтом.

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