Эксперт поделилась способами блокировки звонков от мошенников

Есть несколько способов, чтобы лишить мошенников возможности дозвониться до пользователя.

О них рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.

По ее словам, заблокировать мошенников можно, изменив настройки в операционной системе. Как отметила специалист в беседе с агентством «Прайм», сегодня некоторые смартфоны обладают такой возможностью. В них предусматривается встроенная функция блокировки звонков от незнакомых номеров.

Кроме того, заблокировать звонки мошенников можно с помощью мобильных операторов, которые предоставляют подобные услуги. Помочь в этом могут и специальные приложения.

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