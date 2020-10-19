Следователи Петербурга отозвали ходатайство об аресте тещи расчлененного рэпера Картрайта

Следователи Петербурга отозвали ходатайство об аресте тещи расчлененного рэпера Картрайта
Заседание в Смольнинском районном суде 16 октября. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Следственные органы отозвали ходатайство об аресте Елены Кохал — матери Марины Кохал, супруги рэпера Энди Картрайта, скончавшегося и расчлененного в своей квартире. Ходатайство об отзыве ходатайстве об аресте поступило в Смольнинский районный суд Петербурга.

Жену рэп-исполнителя, которая находится под арестом, обвиняют в убийстве рэпера. Кроме того, недавно выяснилось, что мать Марины Кохал, Елена, могла быть причастна к убийству Александра Юшко (настоящее имя Энди Картрайта). Её подозревают в пособничестве дочери.

Решение об избрании меры пресечения теще рэпера должны были принять на заседании 16 октября, однако пожилой женщине стало плохо прямо в зале суда. В связи с этим было решено продлить срок задержания Елены Кохал на 72 часа, которые истекли сегодня, 19 октября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что журналистам ограничили вход на заседание по делу Картрайта.

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