Вход в Смольнинский районный суд ограничили из-за дела о расчленении рэпера Картрайта

Руководство суда посчитало поведение журналистов недопустимым.

Попасть в Смольнинский районный суд станет не так-то просто. В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга уточнили, что теперь нужно получить аккредитацию, чтобы присутствовать при рассмотрении дела об убийстве рэпера Энди Картрайта.

Отмечается, что такое решение приняли в связи с недопустимым и некорректным поведением СМИ после процесса об избрании меры пресечении Елене Кохал, матери подозреваемой в убийство артиста.

Попасть на процесс смогут только отобранные издание. Также свободный доступ в зал суда ограничили из-за пандемии коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что теще расчлененного Энди Картрайта продлили срок задержания на 72 часа. Правоохранители считают, что вдова рэпера Картрайта Марина Кохал не позднее 23:40 29 июля во время ссоры в квартире на Невском проспекте убила супруга. При этом ей помогала мать Елена.