В Петербурге на уборку первого снега бросили более 500 машин спецтехники

Дорожники готовы использовать запасы песко-соляных смесей для борьбы со снегом и гололедицей. Фото: gov.spb.ru

Дорожники готовы использовать запасы песко-соляных смесей для борьбы со снегом и гололедицей. Фото: gov.spb.ru

В понедельник, 19 октября, в Северной столице выпал первый снег. На уборку последствий непогоды отправились 567 машин спецтехники и свыше тысячи дворников.

Плюсовая температура способствует быстрому таянию осадков, однако в Петродворцовом районе Петербурга прохладнее — снег там и не торопиться исчезать, поэтому и понадобилась оперативная помощь дорожных служб, сообщают в пресс-службе комитета по благоустройству города на Неве.

Напомним, что, хотя снег выпал только сегодня, на зимний режим работы дорожные службы Северной столицы перешли еще в пятницу, 16 октября. Специалисты усилили наблюдение за объектами, которые становятся опасными из-за ухудшения погодных условий, — такими как мосты, виадуки, набережные.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что дорожные службы Ленобласти просят автомобилистов сменить резину на зимнюю, так как в регионе на всю неделю прогнозируют мокрый снег и температуру от -2 до +5 градусов, что может привести к гололедице.