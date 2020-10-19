Труп с огнестрелом нашли в кустах на Российском проспекте

В Петербурге сотрудники полиции Невского района разбираются в обстоятельствах гибели 46-летнего мужчины, тело которого нашли в кустах рядом с жилым домом.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, утром 18 октября очевидцы сообщили в полицию о найденном трупе у дома №4/3 по Российскому проспекту. Тело неизвестного лежало в кустах.

Прибывшие по адресу полицейские зафиксировали у погибшего огнестрельное ранение грудной клетки. Также стражи порядка установили его личность — им оказался 46-летний безработный мужчина, который жил в доме, рядом с которым его и нашли. Возле тела лежало охотничье ружье 12 калибра без приклада.

Труп направили в морг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Ленинском пьяный мигрант пырнул собутыльника и получил «уголовку».