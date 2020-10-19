В Якутию из Петербурга отправилась вторая Деловая миссия

В Якутию из Петербурга отправилась вторая Деловая миссия
В составе петербургской делегации – представители исполнительных органов государственной власти города, вузов и промышленных предприятий. Фото: Baltphoto

В понедельник, 19 октября, официальная делегация Северной столицы отправилась в Республику Саха (Якутия) с Деловой миссией.

Об этом информирует пресс-служба администрации города. Губернатор Александр Беглов отмечает, что Петербург стоял у истоков освоения Арктики, «а теперь становится драйвером развития Крайнего Севера». Градоначальник также напомнил, что сотрудничество Якутии и Северной столицы активно развивается.

Так, летом 2020 года Беглов подписал соглашение о совместной научной деятельности петербургских и якутских специалистов, а также ученых Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова на базе центра «Север, территория устойчивого развития» в Якутии, созданного по поручению Владимира Путина.

Деловая миссия, вторая в арктических регионах России, призвана укрепить отношения Якутии и Петербурга. Участники делегации обсудят условия развития науки, технологий, а также торгово-экономических и промышленных связей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов проинспектировал ход ремонта крыш по финской технологии.

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