В Петербурге арестовали парня за пробег по капоту полицейского авто

В Петербурге арестовали парня за пробег по капоту полицейского авто
Арестованный за мелкое хулиганство. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Петербурге суд на пять суток арестовал 22-летнего нарушителя, который пробежал по капоту патрульной машины.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу, все произошло вечером 16 октября у дома №85 по Невскому проспекту. Там был припаркован патрульный автомобиль полиции «Школа Октавия», по которому и решил пробежаться 22-летний уроженец Свердловской области.

Полицейские оперативно вылезли из автомобиля и поймали нарушителя, после чего его отвезли в территориальный отдел полиции. На него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

Смольнинский районный суд признал его виновным и арестовал на пять суток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двух пьяных буянов пришлось выводить из ресторана в Тихвине в наручниках.

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