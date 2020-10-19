Двух пьяных буянов пришлось выводить из ресторана в Тихвине в наручниках

Двое устроили скандал в ресторане Ленобласти и оказались в полиции. Фото: Pixabay

Двое устроили скандал в ресторане Ленобласти и оказались в полиции. Фото: Pixabay

В Тихвинском районе Ленинградской области росгвардейцы задержали двух пьяных посетителей ресторана, которые отказывались оплачивать счет.

Об инциденте сообщает пресс-служба регионального управления вневедомственной охраны войск нацгвардии.

Тревожный сигнал из гостинично-ресторанного комплекса в Тихвине правоохранители получили накануне, 18 октября, вечером. Оказалось, что двое пьяных посетителей устроили скандал в заведении и отказались оплачивать счет.

Правоохранителям потребовалась минута, чтобы прибыть к месту происшествия. Во время задержания один из посетителей продолжал вести себя агрессивно и сопротивлялся, так что полицейским пришлось надеть на него наручники.

Злоумышленников передали полиции.

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