Ребенок пострадал в ДТП с легковушками на пересечении Луначарского и Культуры

Девятилетний мальчик и 37-летняя женщина получили травмы в аварии в Калининском районе Петербурга.

По информации петербургского управления ГИБДД, автомобильной авария случилась в понедельник, 19 октября, примерно в 14:50 на пересечении проспектов Культуры и Луначарского.

Перекресток не поделили автомобили Hyundai Solaris, который вел 26-летний мужчина, и BMW под управлением 21-летнего парня.

В результате ДТП пострадали женщина и мальчик из Hyundai. Пассажирку госпитализировали с тяжелыми травмами, а ребенок получил травмы средней тяжести.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту аварии. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП со школьным автобусом нет серьезно пострадавших.