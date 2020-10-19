«Зенит» и «Химки» сыграют без зрителей

&#171;Зенит&#187; и &#171;Химки&#187; сыграют без зрителей
На стадион никого не пустят. Фото: pixabay

В Московской области запрещено пускать болельщиков на спортивные мероприятия.

Встреча «Зенита» и «Химки», которая должна состоятся 1 ноября, пройдет без болельщиков на стадион. Об этом пишет РИА Новости.

Дело в том, что губернатор Московской области Александр Воробьев запретил пускать на спортивные мероприятия зрителей. Таким образом, игра в рамках 13-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги состоится, но за футболистов никто не сможет прийти поболеть.

Напоминаем, что ограничения на посещение массовых мероприятий в регионе ввели пока что только до 7 ноября 2020 года. Возможно, они будут продлены – все зависит от эпидемиологической обстановки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у трех футболистов «Брюгге» нашли коронавирус перед матчем с «Зенитом». У остальных игроков нет симптомов заболевания, так что встреча должна состоятся.

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