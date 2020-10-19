Брагин, вылечившийся от коронавируса, помог СКА победить «Витязя»

Матч завершился со счетом 5:1 в пользу петербургской команды.

Хоккейный клуб СКА встретился с «Витязем» на льду сегодня, 19 октября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу петербургской команды.

В составе СКА смогли отличиться Кирилл Марченко (2 минута), Владислав Каменев (9), Йоонас Кемппайнен (13), Миро Аалтонен (45), Яков Тренин (59). К слову, на этот раз хоккеистов к победе вел главный тренер клуба Валерий Брагин, который недавно переболел коронавирусом. Он восстанавливался целый месяц и наконец вернулся на работу.

Напоминаем, что следующая игра запланирована на 22 октября. СКА готовится к матчу со «Спартаком».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у трех футболистов «Брюгге» нашли коронавирус перед матчем с «Зенитом». У остальных игроков нет симптомов заболевания, так что встреча должна состоятся.