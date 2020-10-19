Брагин, вылечившийся от коронавируса, помог СКА победить «Витязя»

Брагин, вылечившийся от коронавируса, помог СКА победить &#171;Витязя&#187;
Главный тренер переболел коронавирусом. Фото: https://twitter.com/hcSKA

Матч завершился со счетом 5:1 в пользу петербургской команды.

Хоккейный клуб СКА встретился с «Витязем» на льду сегодня, 19 октября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу петербургской команды.

В составе СКА смогли отличиться Кирилл Марченко (2 минута), Владислав Каменев (9), Йоонас Кемппайнен (13), Миро Аалтонен (45), Яков Тренин (59). К слову, на этот раз хоккеистов к победе вел главный тренер клуба Валерий Брагин, который недавно переболел коронавирусом. Он восстанавливался целый месяц и наконец вернулся на работу.

Напоминаем, что следующая игра запланирована на 22 октября. СКА готовится к матчу со «Спартаком».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у трех футболистов «Брюгге» нашли коронавирус перед матчем с «Зенитом». У остальных игроков нет симптомов заболевания, так что встреча должна состоятся.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
витязь кхл ска


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Париже по делу об убийстве учителя задержали четверых школьников
На Ветеранов произошла авария: образовалась пробка
Подготовка к зиме и коронавирус: Беглов подвел итоги недели
Брагин, вылечившийся от коронавируса, помог СКА победить «Витязя»
До конца 2020 года в России зарегистрируют еще одну вакцину от коронавируса
На решение проблемы водоснабжения Крыма направят около 50 млрд рублей
Паль не хочет больше сниматься в блокбастерах
На Петергофском из-за ДТП образовалась пробка