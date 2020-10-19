Спортсмены смогут получить налоговый вычет по НДФЛ

Россияне, которые любят вести активный образ жизни, смогут рассчитывать на льготы.

Граждане России, которые занимаются спортом, смогут получить налоговый вычет по расходам россиян на физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Эту инициативу уже рассмотрела комиссия по законодательной деятельности, решение пока не оглашается.

Отмечается, что сам президент России Владимир Путин говорил о необходимости изменений в Налоговый кодекс. Глава государства хочет, чтобы была пополнена линейка социальных налоговых вычетов. На вычет смогут рассчитывать те, кто тратится на лекарства, лечение, обучение, благотворительность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что правительство РФ выделило дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных.