Спортсмены смогут получить налоговый вычет по НДФЛ

Спортсмены смогут получить налоговый вычет по НДФЛ
Путин выступил за инициативу. Фото: Pixabay

Россияне, которые любят вести активный образ жизни, смогут рассчитывать на льготы.

Граждане России, которые занимаются спортом, смогут получить налоговый вычет по расходам россиян на физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Эту инициативу уже рассмотрела комиссия по законодательной деятельности, решение пока не оглашается.

Отмечается, что сам президент России Владимир Путин говорил о необходимости изменений в Налоговый кодекс. Глава государства хочет, чтобы была пополнена линейка социальных налоговых вычетов. На вычет смогут рассчитывать те, кто тратится на лекарства, лечение, обучение, благотворительность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что правительство РФ выделило дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных.

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