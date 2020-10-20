В Сланцах посетителям бара приносили выпивку и закуски в грязной посуде

В Сланцах посетителям бара приносили выпивку и закуски в грязной посуде
Посетители пили и ели из грязной посуды. Фото: https://pixabay.com/

Владельца бизнеса обвинили в нарушении санитарных норм.

В Ленинградской области в одном из баров в Сланцах 19 октября обнаружили нарушения санитарных норма. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзоре.

Предприниматель не позаботился о том, чтобы в его заведении была чистая посуда. Санузел для персонала и посетителей был один, а отдельного помещения для мытья посуды не было – точно так же, как и гигиенического оборудования. Также некоторых людей взяли на работу без медицинской книжки.

Бизнесмен должен устранить все недочеты в ближайшее время, а также оплатить пошлину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что владелец бара «Борода» получил штраф за нарушение санитарных норм. Суд принял решение оштрафовать заведение на пять тысяч рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бар санитарные нормы сланцы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Сланцах посетителям бара приносили выпивку и закуски в грязной посуде
Чиновники Приозерского района ответят за отказ сироте в жилье
В трех деревнях в Ленобласти выключили свет
Трамп согласился сдать тест на коронавирус перед дебатами
Ученые выяснили, почему муравьи такие сильные
Россиян обвиняют в попытках сорвать Олимпиаду в Южной Корее
На МКС сломался туалет и задымился пылесос
Спортсмены смогут получить налоговый вычет по НДФЛ