В Сланцах посетителям бара приносили выпивку и закуски в грязной посуде

Владельца бизнеса обвинили в нарушении санитарных норм.

В Ленинградской области в одном из баров в Сланцах 19 октября обнаружили нарушения санитарных норма. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзоре.

Предприниматель не позаботился о том, чтобы в его заведении была чистая посуда. Санузел для персонала и посетителей был один, а отдельного помещения для мытья посуды не было – точно так же, как и гигиенического оборудования. Также некоторых людей взяли на работу без медицинской книжки.

Бизнесмен должен устранить все недочеты в ближайшее время, а также оплатить пошлину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что владелец бара «Борода» получил штраф за нарушение санитарных норм. Суд принял решение оштрафовать заведение на пять тысяч рублей.