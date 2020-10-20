«Ого-го»: Лобода показала соски в честь 38-летия

Светлана Лобода отметила свое 38-летие смелой фотосессией в ванне. Экс-солистка группы «ВИА Гра» позировала в полупрозрачном наряде.

Новый снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram. Она отмечала свой день рождения 18 октября. На фото Лобода запечатлена в ванне с бокалом шампанского. На ней — только полупрозрачный бикини, а рядом располагается гигантский букет роз.

В комментариях под постом поклонники принялись поздравлять певицу. Они разделились на два лагеря — одни выступали за такие откровенные фото, другие — против.

«Ого-го! Так откровенно», — написал подписчик. «Ну, соски-то прикрыть надо», — написал пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Светлана Лобода рассказала, как себя чувствует после травмирования во время подготовки к концерту.