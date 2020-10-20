В Колпино рыбак поскользнулся на листьях и упал в канал, на помощь пришли полицейские

В Колпинском районе Петербурга местный житель упал в воду на набережной Комсомольского канала. Его спасали правоохранители.

Инцидент произошел в понедельник, 19 октября, в Колпино. Сигнал о случившемся поступил в отдел полиции. Стражи порядка оперативно прибыли к указанному месту и вытащили пострадавшего на берег. Мужчину передали медработникам.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, спасенным оказался 58-летний местный житель. Он рыбачил на берегу канала, поскользнулся на листьях и рухнул в воду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ладоге спасли рыбаков на сломанной лодке.