В Петербурге сделали прививки от гриппа 1 664 938 человек

В Петербурге сделали прививки от гриппа 1 664 938 человек
Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости. Фото: gov.spb.ru

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу информирует, что на 19 октября 2020 года в Северной столице вакцинацию против гриппа прошли 30,9% горожан.

В общей сложности, привились от гриппа 1 664 938 человек, из которых 246 880 — дети. Кроме того, с привлечением дополнительных источников финансирования вакцинированы 182 991 человек. В ведомстве подчеркивают, что заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в городе находится на неэпидемическом уровне.

Роспотребнадзор также напоминает, что вакцинация является наиболее эффективным способом предупреждения заражения гриппом и осложнений заболевания. Прививаться лучше всего в период с сентября по ноябрь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре оценили готовность Северной столицы к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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