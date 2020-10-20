Мнительный петербуржец схватился за автомат, когда решил, что его обсчитали в магазине

Мужчина хотел отомстить тем, кто неправильно посчитал стоимость его покупки.

На Кушелевской дороге накануне, 19 октября, в магазин пришел мужчина со страйкобольным автоматом. Он остался недоволен обслуживанием и хотел вершить правосудие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

О случившемся полицейским рассказала очевидица. Она проезжала мимо магазина и заметила, как два неизвестных стоят на входе и никого не пропускают. У одного из злоумышленников в руках был предмет, похожий на автомат. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые угомонили агрессоров.

По предварительным данным, мужчина купил продукты, а после решил, что его обсчитали. Это ему очень не понравилось, поэтому он решил разобраться, но по-своему.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Купчино с автоматом разгуливал по парадной на Олеко Дундича.