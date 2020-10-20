В Петербурге следователя подозревают в получении взятки в размере 3,5 млн рублей

Мужчину задержали во время получении денег.

В Санкт-Петербурге следователя подозревают в получении крупной взятки. Речь идет о сумму в размере 3,5 миллионов рублей. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Мужчину задержали в ночь на 20 октября. По предварительным данным, следователь обещал помочь фигуранту уголовного дела за 10 миллионов рублей. В ходе переговоров удалось договориться о сумму в 3,5 миллиона рублей.

Подозреваемого задержали с поличным во время передачи денег – они оказались муляжом. В процессе участвовали сотрудники СК РФ по Петербургу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что горе-бизнесмены отделались штрафом за изготовление косметики с ложным составом. Потерпевших по делу нет. Фигуранты вину признали частично, а также частично возместили ущерб. Суд назначил им наказание в видео штрафа на сумму 300 тыс. рублей.