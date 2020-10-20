ВВП Китая в третьем квартале вырос на 4,9%, несмотря на пандемию COVID-19

Согласно данным Национального статистического бюро Китая, по итогам 3-го квартала внутренний валовой продукт (ВВП) страны вырос в годовом исчислении на 4,9%.
Экономика Китая наиболее успешно справляется с уроном, нанесенным пандемией коронавирусной инфекции. Так, падение ВВП из-за закрытия предприятий и карантинных мер полностью компенсировалось, а экономика, в сравнении с периодом с января по сентябрь 2020 года, прибавила 0,7%.
Между тем, эксперты ожидали более быстрого роста китайской экономики в третьем квартале года: аналитики предполагали, что повышение ВВП составит 5,5% против фактических 4,9%. Активному экономическому восстановлению особенно способствует промышленное производство — за три месяца объемы стали на 5,8% выше, чем в прошлом году, и на 1,4% эффективнее по сравнению со 2-м кварталом 2020-го.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дональд Трамп призвал ООН наказать Китай за пандемию COVID-19.