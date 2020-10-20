В России прогнозируют рост цен на интернет

Интернет будет дорожать из-за пандемии и падения курса рубля. Фото: unsplash.com

Интернет будет дорожать из-за пандемии и падения курса рубля. Фото: unsplash.com

Стоимость услуги может вырасти примерно на 10%.

В России в 2021 году может вырасти цена на интернет. Об этом сообщили аналитики TelecomDaily. Эксперты считают, что стоимость услуги вырастет на 10-15%. Цены поднимут почти 90% российских компаний.

Отмечается, что выводы сделали после опроса более сотни компаний, оказывающие услуги на федеральном и региональном рынках. Некоторые убеждены, что придется поднять цены на 20%.

Среди причин для изменений прайса на услугу называют пандемию коронавируса и падение курса рубля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские дачники решили проблему медленного интернета. Однако игроки рынка, с которыми поговорил РБК, считают, что запретительные цены электросетевых монополистов не позволяют широко распространиться проводному интернету.