В России прогнозируют рост цен на интернет

Стоимость услуги может вырасти примерно на 10%.
В России в 2021 году может вырасти цена на интернет. Об этом сообщили аналитики TelecomDaily. Эксперты считают, что стоимость услуги вырастет на 10-15%. Цены поднимут почти 90% российских компаний.
Отмечается, что выводы сделали после опроса более сотни компаний, оказывающие услуги на федеральном и региональном рынках. Некоторые убеждены, что придется поднять цены на 20%.
Среди причин для изменений прайса на услугу называют пандемию коронавируса и падение курса рубля.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские дачники решили проблему медленного интернета. Однако игроки рынка, с которыми поговорил РБК, считают, что запретительные цены электросетевых монополистов не позволяют широко распространиться проводному интернету.