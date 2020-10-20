Задержана фигурантка дела о хищении 700 млн рублей из бюджета Выборгского района

Полицейские допросили экс-директора муниципального казенного учреждения, которое занималось отправкой денег для их дальнейшего вывода.

В Ленинградской области задержали еще одну фигурантку уголовного дела о многомиллионных хищениях из бюджета Выборгского района. Об этом сообщили в региональных правоохранительных органах.

Полицейские уже допросили Оксану Чугункину, которая на протяжении пяти лет занимала должность директора муниципального казённого учреждения “Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания”. По предварительным данным, именно эта организация отправляла средства на счета юридических лиц, которые занимались их выводом. В итоге ущерб составил 700 миллионов рублей.

Эти деньги должны были пойти на ремонт соцобъектов и на ремонт дорог, а были распределены между злоумышленниками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти главу Сайменского канала обвиняют в хищении более 35 млн рублей из бюджета.