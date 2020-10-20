Следовательницу, обвиняемую в получении крупной взятки, уволят

Причиной лишения должности станут дискредитирующие основания.

В Санкт-Петербурге старшего следователя УМВД по Фрунзенскому району подозревают в получении крупной взятки. Женщину поймали с поличным во время передачи денег. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Несмотря на то, что суд еще не признал Адамян виновной, ее собираются увольнять по дискредитирующим основания. Известно, что задержание произошло в ночь на 20 октября. Следователь обещала помочь бизнесмену избежать уголовной ответственности за 3,5 миллиона рублей.

В результате Адамян самой предстоит предстать перед судом и узнать свою дальнейшую судьбу. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали инспектора Госстройнадзора, который обвиняется в крупном взяточничестве.