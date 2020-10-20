На Невском рынке тушили мусор: кажется, никто не пострадал

На Невском рынке тушили мусор: кажется, никто не пострадал
Пожар уже ликвидировали. Фото: Google Street View

Огонь успел охватить 20 квадратных метро и быстро охватывал новые территории.

В Санкт-Петербурге на территории бывшего Невского рынка сегодня днем, 20 октября, полыхал мусор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу и Ленинградской области.

Речь идет о заброшенном здании на проспекте Обуховской обороны. По непонятной причине там вспыхнул мусор, огонь успел охватить 20 квадратных метров. Спасатели выехали на место ближе к пяти часам вечера и с ликвидацией справились примерно за 20 минут.

По предварительным данным, никто не пострадал. Непонятно, что стало причиной инцидента и каковы его последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в деревне Новое Девяткино ночью полыхали два автомобиля. По предварительным данным, в огне пострадала только техника. Обстоятельства возгорания выясняются.

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