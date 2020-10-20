В деревне Новое Девяткино ночью полыхали два автомобиля

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели тушили два легковых автомобиля. С огнем боролись восемь сотрудников.

Возгорание случилось во вторник, 20 октября. В 2:40 в дежурную часть обратились жители улицы Арсенальной в Новом Девяткино. Они рассказали о полыхающих машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, на место происшествия выехали восемь человек на двух единицах спецтехники. К 3:36 легковушки были полностью потушены.

По предварительным данным, в огне пострадала только техника. Обстоятельства возгорания выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петродворцовом районе ночью сгорел частный дом.