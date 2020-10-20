В Петродворцовом районе ночью сгорел частный дом

В Петродворцовом районе ночью сгорел частный дом
Спасатели потушили пламя. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Петродворцовом районе Петербурга среди ночи загорелся частный дом. Постройку тушили 13 сотрудников пожарно-спасательной части.

Возгорание случилось в ночь на вторник, 20 октября, на Садовой улице в СНТ «Озерковое». Сигнал о ЧП поступил сотрудникам части в 3:36. Огнеборцы оперативно выехали к месту происшествия на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, двухэтажный частный дом размером 5 на 5 метров полностью сгорел.

На ликвидацию огня пожарным потребовалось примерно 1,5 часа. К 4:57 пламя было потушено. Информация о возможных пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при пожаре в деревне Васкелово погиб человек.

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ГУ МЧС России по Петербургу новости спб пожар


 

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