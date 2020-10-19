При пожаре в деревне Васкелово погиб человек

При пожаре в деревне Васкелово погиб человек
В деревне Васкелово загорелся дом. Фото: vk.com/pss_agalatovo

Во Всеволожском районе Ленобласти загорелся дачный дом. В результате пожара один человек погиб, еще двое пострадали.

Возгорание случилось в ночь на понедельник, 19 октября, в деревне Васкелово. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе в группе «ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское» социальной сети «ВКонтакте».

Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 01:10. К месту происшествия незамедлительно прибыли огнеборцы на спецмашинах. Одного человека спасти не удалось.

В настоящее время выясняются подробности случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе пожарные час тушили горящую дачу.

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Всеволожский район ГУ МЧС России по Ленобласти пожар


 

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