Во Всеволожском районе пожарные час тушили горящую дачу

Пожар потушили за час. Фото: архив ГУ МЧС по Петербургу

Пожар потушили за час. Фото: архив ГУ МЧС по Петербургу

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели час тушили полыхающий дачный дом.

Возгорание случилось вечером воскресенья, 18 октября, на 20-й линии СНТ Куйвози-2. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 23:03. На место незамедлительно выехали сотрудники противопожарных служб.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, постройка полыхала на 30 «квадратах». Восемь пожарных за час потушили здание.

Информация о пострадавших в результате происшествия выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ульяновке ночью полыхали баня и сарай.