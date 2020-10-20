Авербух объяснил, почему приостановил «Ледниковый период» на Первом канале

Продюсер заявил, что в какой-то момент ему надоело шоу.

Продюсер шоу «Ледниковый период» на Первом канале Илья Авербух в эфире YouTube-шоу «ОК на связи» рассказал, почему шоу в какой-то момент пропал с экранов. Он заявил, что временное закрытие было из-за усталости от проекта.

Авербух, желая отдохнуть, начал заниматься шоу «Лед и пламень» и «Ледниковый период. Дети». Но в 2020 году понял, что соскучился по своему детищу и реабилитировал «Ледниковый период», 10-й сезон которого вышел 3 октября. В нем приняли участие Ольга Бузова, Дмитрий Сычев, Регина Тодоренко и многие другие звезды.

«Но сейчас мы соскучились и работаем и за себя, и за те годы, которые пропустили»,

— пояснил Авербух.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Бузова обвинила в предвзятости судью Тарасову на «Ледниковом периоде». Она считает, что ей можно прощать некоторые ошибки из-за неопытности.