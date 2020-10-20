В Берлине вандалы облили маслянистой жидкостью 70 музейных экспонатов

В Берлине вандалы облили маслянистой жидкостью 70 музейных экспонатов
Музейный остров в Берлине. Фото: unsplash

В Берлине злоумышленники, личность которых пока не установлена, десятки экспонатов в музеях античного и современного искусства, которые находятся на «Музейном острове» в центре города.

Как сообщает Die Zeit, это произошло еще 3 октября, но общественности поставили в известность о преступлении лишь через несколько недель. От действий неизвестных вандалов пострадали по меньшей мере семьдесят объектов в Пергамском музее, Новом музее и Старой национальной галерее. Маслянистой жидкостью оказались облиты древнеегипетские саркофаги, каменные скульптуры и картины XIX века.

Подробности произошедшего уточняются. Берлинская полиция продолжает расследование.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вандалы разбили плиту и украли урну с прахом на кладбище в Невском районе, камер видеонаблюдения там нет.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
берлин вандализм музей


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кокосовое масло оказалось полезным при лечении коронавируса
В Берлине вандалы облили маслянистой жидкостью 70 музейных экспонатов
Вирусолог призывает ввести нерабочие дни для борьбы с COVID-19
Жителя Финляндии обязали платить алименты за ребенка от любовника
Актрису Светлану Крючкову была госпитализирована в Петербурге
На западе США разбился американский истребитель ВМС
Ирландия первой в ЕС вернула карантин из-за коронавируса
Выбран самый страшный хоррор всех времен