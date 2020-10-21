После стрельбы на Апраксином рынке задержали 16 человек

Апраксин двор. Фото: Википедия
Апраксин двор. Фото: Википедия

В Петербурге в полицию доставили 16 человек после стрельбы на Апраксином рынке. Правоохранители считают, что там произошли разборки между торговцами.

По данным gazeta.spb.ru, инцидент произошел накануне, 20 октября, рано утром. Неизвестный открыл на рынке стрельбу из травматического оружия. В результате один пострадавший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. У него зафиксировали, в том числе пулевое огнестрельное ранение бедра и ушной раковины.

В полиции доставили 16 человек, но их причастность к происшествию пока не установили.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что под Гатчиной посиделки у костра закончились стрельбой.

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